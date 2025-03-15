У 44-летней юмористки Натальи Красновой случился выкидыш в прошлом году

Наталья Краснова раскрыла, что у нее случился выкидыш.

Юмористка вышла замуж летом 2023-го и с тех пор часто рассказывает о семейной жизни в своих социальных сетях. Поклонники Натальи привыкли к тому, что она демонстрирует все то, что происходит в ее браке.

Но Краснова все же призналась, что не всегда была честна со своими подписчиками. Оказалось, что в ее жизни случилась трагедия, о которой она никому не рассказывала. Наталья призналась, что плакала в последний раз, когда узнала о том, что у нее произошел выкидыш. По словам блогерши, она долго не могла прийти в себя и смириться с произошедшим.

«Когда в последний раз плакала? Год назад у меня произошел выкидыш, я потеряла ребенка. Я ревела с переменным успехом… месяц, наверное…» — призналась юмористка в шоу «Не Пруст».

Напомним, что летом 2023 года Краснова удивила своих поклонников решением выйти замуж: это оказался ее четвертый брак. Кроме того, звезда решила сыграть свадьбу спустя год после третьего развода.

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