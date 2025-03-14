Звезда «Не родись красивой» Уварова рассказала о страхах во время беременности

Актриса Нелли Уварова рассказала о страхах во время беременности. Звезда сериала «Не родись красивой» пережила выкидыш и очень волновалась, когда узнала об ожидании ребенка. Об этом сообщает «Жизнь».

В 2011 году знаменитость родила дочь, которой дала необычное имя Ия. Через пять лет у нее появился на свет сын Игнатий. Но между родами в жизни Нелли произошло трагичное событие – она потеряла ребенка. Выкидыш оставил свой отпечаток на психологическом состоянии женщины, она боялась, что в следующий раз не сможет выносить ребенка.

«Такие разные были беременности. Муж помогал, но это мои страхи. Я могла часами смотреть на живот, лишь бы ничего не случилось. Чтобы не сойти с ума, мне пришлось сделать вид, что это все не со мной», – делилась актриса.

В итоге Уварова снова стала мамой, роды прошли хорошо. Напомним, что актриса счастлива в браке с актером Александром Гришиным. Их знакомство состоялось в театре, где они играли в одной постановке. В 2011 году влюбленные поженились.

Ранее мы писали о том, что беременная Ида Галич устроила фотосессию в купальнике в Антарктиде.