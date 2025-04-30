НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 30 апреля 2025, 11:23
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«Тысячу раз обрывал провода»: живущего в Испании Меладзе обвинили в отключении света в Европе

Альбина Джанабаева сообщила, что Меладзе причастен к отключению света в Европе.
«Тысячу раз обрывал провода»: живущего в Испании Меладзе обвинили в отключении света в Европе

© Starface.ru

Альбина Джанабаева сообщила, что Валерий Меладзе причастен к отключению света в Европе. Певица пошутила над мужем и рассказала об этом в соцсети.

В Испании, Португалии, Франции, Бельгии отключили электричество. Подобное явление назвали блэкаутом. Альбина шутливо заявила, что в отключении света виноват Меладзе, проживающий в Испании.

В личном блоге певица опубликовала переписку с мужем, сопроводив песней Валерия «Но я тысячу раз обрывал провода».

«Ты не знаешь, почему во всей Европе почти сутки не было света?» — обратилась она к Валерию.

«Альбинушка, пойми, я не умею жить по-другому», — ответил артист жене.

«Вы догадывались, чьих это рук дело», — резюмировала Джанабаева.

К слову, подписчики оценили юмор артистки.

«Валерий, вы предупреждайте в следующий раз все-таки», — обратились фолловеры к певцу.

Ранее исхудавший Константин Меладзе пришел на концерт брата Валерия в Лондоне. Подробности читайте в этой новости.

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Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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