На 41-летнего рэпера Тимати подали в суд за долги по услугам ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости.

Мировой суд в Москве рассмотрит вопрос о взыскании долга по оплате коммунальных платежей с рэпера Тимати. Заседание назначено на 30 апреля.

По информации источника, в прошлом году Фонд капитального ремонта уже обращался с исками к артисту. При этом суд выносил определения об отмене приказов о взыскании задолженностей. Было ли это связано с оплатой услуг ЖКХ — не уточняется.

Сам артист не комментировал судебные иски.

Ранее модель Валентина Иванова сообщила, что беременна от 41-летнего рэпера Тимати. От предыдущих отношений он воспитывает дочь и сына. Подробности читайте в этой новости.

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