НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 25 апреля 2025, 11:25
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Исхудал после развода? Изменившийся Константин Меладзе впервые за долгое время вышел в свет

Исхудавший Константин Меладзе пришел на концерт брата Валерия в Лондоне.
Исхудал после развода? Изменившийся Константин Меладзе впервые за долгое время вышел в свет

© Starface.ru

Композитор Константин Меладзе впервые за долгое время появился на публике. Он пришел на концерт своего брата Валерия в Лондоне. При этом поклонники отметили, как сильно похудел музыкант.

В личном блоге Константин опубликовал фото с Валерием, которое было сделано после выступления певца в Royal Albert Hall в Лондоне. Композитор подчеркнул, что концерт стал «праздником для всех поклонников артиста».

Несмотря на то, что на снимке музыкант улыбался, многие отметили, что выглядел он неважно. Дело в том, что Меладзе очень сильно похудел. Фанаты предположили, что килограммы он сбросил на нервной почве после развода с Верой Брежневой.

Исхудал после развода? Изменившийся Константин Меладзе впервые за долгое время вышел в свет

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что Константин с бывшей супругой долгое время скрывали развод. Даже когда появились слухи об их расставании, они до последнего отказывались комментировать их. Но в 2023 году Брежнева объявила о новом этапе в своей жизни и, наконец, подтвердила разрыв. Подробности неизвестны до сих пор. Вера лишь делилась, что они остались добрыми друзьями.

Ранее Максим Фадеев рассказал о насмешках со стороны Константина Меладзе.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Константин Меладзе
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