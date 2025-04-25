Исхудал после развода? Изменившийся Константин Меладзе впервые за долгое время вышел в свет
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Композитор Константин Меладзе впервые за долгое время появился на публике. Он пришел на концерт своего брата Валерия в Лондоне. При этом поклонники отметили, как сильно похудел музыкант.
В личном блоге Константин опубликовал фото с Валерием, которое было сделано после выступления певца в Royal Albert Hall в Лондоне. Композитор подчеркнул, что концерт стал «праздником для всех поклонников артиста».
Несмотря на то, что на снимке музыкант улыбался, многие отметили, что выглядел он неважно. Дело в том, что Меладзе очень сильно похудел. Фанаты предположили, что килограммы он сбросил на нервной почве после развода с Верой Брежневой.
Напомним, что Константин с бывшей супругой долгое время скрывали развод. Даже когда появились слухи об их расставании, они до последнего отказывались комментировать их. Но в 2023 году Брежнева объявила о новом этапе в своей жизни и, наконец, подтвердила разрыв. Подробности неизвестны до сих пор. Вера лишь делилась, что они остались добрыми друзьями.
Ранее Максим Фадеев рассказал о насмешках со стороны Константина Меладзе.