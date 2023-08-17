«Тяжело переживает»: в Сети обеспокоены состоянием скорбящей Аллы Пугачевой

74-летняя певица Алла Пугачева расстроилась из-за смерти клоуна Андрея Николаева. Об этом сообщает издание mk.ru.

Артистку и умершего Николаева связывали дружеские отношения. В далеком прошлом он преподавал Пугачевой в ГИТИСе. Несмотря на то, что в последние годы знаменитости стали реже общаться, Алла Борисовна всегда вспоминала о нем с любовью и теплотой. Вот почему певица «тяжело переживает» новость о кончине Николаева.

«Алла Борисовна, узнав печальную новость, расстроилась. Она тяжело переживает уход из жизни тех, с кем была знакома в более молодые годы», — информирует источник.

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