Телеведущая Лера Кудрявцева высмеяла Александра Рогова после критики ее стиля. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на личный блог знаменитости.

Недавно модный эксперт включил Кудрявцеву в список самых безвкусных звезд. Помимо Леры, под удар попали Митя Фомин, Ольга Бузова, Филипп Киркоров и Анастасия Волочкова. Узнав об этом, телеведущая сильно разозлилась и решила дать ответ Рогову.

В личном блоге Лера поделилась фотографиями Александра и гневно их подписала. По мнению знаменитости, у стилиста тоже есть модные провалы. Вот почему она считает, что, в первую очередь, Рогову нужно начать с себя.

«Научит он всех, ага. Шанель ты наша. Стилистов развелось со своими экспертными мнениями уж больно много», — написала Кудрявцева.

К слову, недавно Александр раскритиковал еще одну знаменитость. На этот раз модный эксперт гневно высказался в адрес Анастасии Заворотнюк и уличил ее в звездной болезни. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой балерина Анастасия Волочкова рассказала о своих похоронах.