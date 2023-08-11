«Должна огорчить»: прервавшая молчание Алла Пугачева гневно обратилась к россиянам

74-летняя певица Алла Пугачева вновь обратилась к россиянам и назвала их врунами. Об этом сообщает портал POPCAKE.

Исполнительница хита «Арлекино» прервала молчание и заступилась за коллегу Валерия Меладзе. По данным источника, певец перестал пользоваться спросом, вот почему его последний концерт в Израиле оказался неудачным. Однако Пугачева придерживается иного мнения. В личном блоге она обратилась к россиянам и назвала их врунами из-за распространения ложной информации.

«Должна огорчить врунов, говорящих о «провальных концертах» Валерия Меладзе в Израиле. Это был праздник», — высказалась певица.

Также Пугачева убеждена, что хиты артиста с годами становятся «вкуснее и ценнее».

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