«Тяжело»: Агутин заявил о проблемах в отношениях с проживающей в Лондоне дочкой

Леонид Агутин заявил, что стал реже общаться с проживающей в Лондоне дочкой. Певец рассказал про отношения с Полиной в эфире шоу «Личные связи».

Старшая дочь Агутина уже несколько лет живет в Лондоне. По словам певца, наследница ведет уединенный образ жизни и отдалилась от семьи. Артист переживает из-за возникшей ситуации, но понимает, что Полине нечего ему рассказать.

«Полька старшая, она в Лондоне, сидит безвылазно в четырех стенах уже полтора года, и это, конечно, тяжело. Более того, я даже поймал себя на мысли, что мы стали реже созваниваться, потому что ей, в общем-то, нечего мне рассказать», — высказался Леонид.

Также артист поделился переживаниями за вторую дочь, которая, как и он, занимается музыкой. Агутин понимает, что девушка не обладает популярностью, поэтому беспокоится за ее будущее.

«Мы сказали, ты либо продолжай учиться, либо иди работать. Мы все понимаем, конечно, музыка музыкой… Но с этой иглы просто так не соскочить», — резюмировал звездный отец.

Ранее Леонид Агутин заявил, что все еще получает непристойные предложения от фанаток. Подробности читайте в этой новости.

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