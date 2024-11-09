«Полно до сих пор»: Леонид Агутин высказался о непристойных предложениях поклонниц

Леонид Агутин рассказал о непристойных предложениях, которые ему поступают от поклонниц.

Артист подчеркнул, что до сих пор получает большое внимание со стороны его фанатов. Он периодически получает не только признания в любви, но и предложения разного характера, включая даже самые непристойные.

По словам Леонида, многие поклонницы даже приходят к его дому, чтобы признаться ему в своих чувствах. В таком случае исполнителю хита «На сиреневой луне» приходится даже отбиваться.

«Конечно, полно до сих пор. Стоят у подъезда, звонят: "Леня, мы тебя любим, я хочу от тебя ребенка". Все происходит по-прежнему. Я молод и у меня много поклонниц», ‒ смеясь поделился Агутин.

Также артист пошутил, что ему даже уже предлагали деньги за ночь, проведенную вместе с ним. Однако затем сам и опроверг данную информацию, заявив, что таких предложений ему никогда не поступало. Кроме того, Леонид подчеркнул, что публичные люди никогда не скажут правду, были ли действительно непристойные предложения или нет.

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