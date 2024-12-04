Звезда «Мажора» Воробьев перестал скрывать дочь, рожденную после диагностированного бесплодия

Актер Даниил Воробьев перестал скрывать дочь. На протяжении четырех лет звезда «Мажора» не показывал наследницу и не выходил вместе с ней в свет.

Несколько лет назад врачи поставили Воробьеву диагноз «бесплодие». Тогда он отчаялся стать отцом. Но в 2020 году произошло чудо — возлюбленная актера забеременела и родила дочь. Девочку назвали необычно — Эльза Лила.

Несмотря на напряженный рабочий график, Даниил сейчас старается как можно больше времени проводить с семьей. Он занимается воспитанием Эльзы и ограждает ее от негативного влияния публичности. Однако недавно актер сделал исключение и впервые опубликовал фото с наследницей.

На кадрах звезда прижимал к себе девочку со светлыми кудрявыми волосами. Поклонники в комментариях отметили, что она очень похожа на отца.

«Она мое все», - написал Воробьев.

Отметим, что на матери Эльзы Лилы актер не женат. Пока они не заговаривают о том, собираются ли заключить брак или нет.

Ранее Юлия Барановская сфотографировалась с 18-летним сыном от Андрея Аршавина.