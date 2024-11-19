«Ты знаешь мое мнение»: сестра Бузовой отреагировала на ее роман с Майами

Анастасия Волочкова и Эвелина Бледанс одобрили роман Ольги Бузовой с Олегом Майами. Артисты отреагировали на снимок Ольги и Олега в соцсети.

Ольга Бузова подогревает слухи о романе с Олегом после поцелуя на концерте. Несмотря на то, что артисты не подтверждали отношения, коллеги принялись комментировать их пару. Так, Анастасия Волочкова назвала Ольгу и Ольга «прекрасными и гармоничными», а Эвелина Бледанс пожелала им счастья и детей.

«Какой красавчик! Только пожелания счастья и детей», — написала Эвелина.

Такого же мнения придерживаются Светлана Бондарчук, Митя Фомин и Виктория Боня.

Кроме того, к обсуждениям присоединилась и сестра Ольги, оставив интригующий комментарий.

«Я все сказала. Ты знаешь мое мнение», — написала Анна Бузовой.

Ранее пообещавшую родить в 2025 году Ольгу Бузову заметили в свадебном салоне в Москве. Подробности читайте в этой новости.

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