«Я вышла со слезами на глазах, муж все понял»: Лиза Моряк раскрыла, как узнала о второй беременности

Актриса Лиза Моряк и режиссер Сарик Андреасян, снявший фильм «Онегин», объявили о скором пополнении в семье. В беседе с The Voice артистка рассказала, как узнала об «интересном» положении, и раскрыла подробности своего состояния во время второй беременности.

18 ноября Лиза Моряк поделилась в личном блоге радостной новостью о том, что они с супругом ждут второго ребенка. Актриса заявила, что эта беременность является запланированной. При этом артистка призналась, что изначально они с мужем хотели завершить работу над проектами, но «с третьим фильмом уже не успели».

«Мы хотели малыша, но держали это в секрете. Поскольку мы трудоголики и много времени с мужем проводим на работе, то планировали сначала сняться во всех проектах, а потом спокойно уйти в декрет. Но с третьим фильмом уже не успели. Сейчас я снимаюсь в полном метре „Жизнь по вызову“ уже будучи беременной», — рассказала Лиза Моряк.

По словам знаменитости, она узнала о беременности в последний съемочный день «Сказки о царе Салтане» в Геленджике. Лиза Моряк сделала тест, который показал срок две недели.

«Я не стала скрывать от мужа, что буду делать тест. Когда я вышла из ванной со слезами на глазах, он все понял. Мы счастливы», — поделилась актриса.

Исполнительница главной роли в фильме «Онегин» пока не знает пол будущего ребенка, но планирует провести гендер-пати вместе с родными. Также Лиза Моряк рассказала о своем самочувствии во время беременности. Актриса призналась, что поначалу у нее «было низкое давление, тахикардия», поэтому она наблюдалась у врачей.

«Через месяц станет легче, токсикоз прошел. Сейчас мое состояние стабилизировалось, я нормально себя чувствую», — отметила артистка.

Напомним, Лиза Моряк и Сарик Андреасян состоят в браке с 2022 года. В феврале 2023 года у пары родилась дочь Элизабет.

Ранее мы писали о том, что Лиза Моряк поделилась секретом счастливого брака с Сариком Андреасяном.