Пообещавшую родить в 2025 году Ольгу Бузову заметили в свадебном салоне в Москве

Поющую телеведущую Ольгу Бузову заметили в одном из свадебных салонов в Москве. 38-летняя исполнительница хита «Мало половин» примеряла белые платья.

Как пишет StarHit, Бузова приехала в бутик с командой помощников. Консультанты предложили ей несколько вариантов на выбор. При этом Ольге приглянулось платье с пышной юбкой и длинными кружевными рукавами.

Ранее артистка сделала признание, что в 2025 году собирается посвятить себя семье. При этом она скрывает имя своего избранника.

«В 2025 году я рожаю. Затем возьму год на творческую паузу, побуду хорошей мамой, все-таки нужно. А потом, в 2026 году, получается, будет большой сольный концерт», — заявила Оля на юбилее сольной карьеры.

Поклонники подозревают Бузову в романе с 33-летним рэпером Олегом Кривиковым, известный под псевдонимом Олег Майами. Пара сняла совместный клип, а на последнем концерте певец страстно поцеловал Ольгу на сцене.

Сообщалось также, что мама 38-летней Ольги Бузовой заявила, что певица совершенно точно не будет рожать от Майами или блогера Давида Манукяна (Дава). Она сообщила, что Ольга могла бы родить от основателя Telegram Павла Дурова. В 2024 году миллиардер признался, что стал донором биоматериала и имеет 100 детей по всему миру.