«Ты знаешь меня настоящим»: бывший муж Бородиной сделал предложение своей девушке

Курбан Омаров сделал предложение руки и сердца своей девушке Валерии в Таиланде. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на личный блог бизнесмена.

После развода с Ксенией Бородиной Курбан Омаров обрел счастье с молодой избранницей. Речь идет про косметолога Валерию. Бизнесмен часто говорил о свадьбе с возлюбленной и рассуждал о появлении наследников. Как выяснилось, спустя годы Курбан решил узаконить отношения с Валерией.

В соцсети появилась фотография знаменитостей. На ней Курбан встал на одно колено перед избранницей. В руках бизнесмена заметна коробочка с обручальным кольцом.

«Теперь, когда ты знаешь меня настоящим, я стою перед тобой на одном колене и спрашиваю: «Готова ли ты разделить со мной эту жизнь в горе и радости?»» — высказался Омаров.

Известно, что Валерия ответила согласием. В соцсети косметолог взяла ник, как у будущего мужа.

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