Ксения Бородина рассказала, почему не ревнует партнеров

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что не является ревнивым человеком. Соответствующий пост она разместила в своем микроблоге.

По мнению артистки, ревность случается из-за неуверенности к себе. Она объяснила, что ревность у женщины может возникать из-за ненадежного партнера, который не пропускает мимо себя ни одной девушки.

«Конечно, женщины сходят с ума и становятся безумными ревнивцами. Если рядом человек, который любит и верен вам, то ревности нет места, потому что ты чувствуешь себя королевой», — заявила Бородина.

Напомним, официально Ксения Бородина состояла в браке два раза. Первым ее мужем стал бизнесмен Юрий Будагов в 2008 году. В 2009-м артистка подарила предпринимателю дочь Марусю. Тем не менее через три года после появления на свет ребенка супруги развелись.

В 2015-м телеведущая вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарвоа. В том же году у них родилась дочь Теона. В 2021-м пара объявила о своем расставании. С того момента Ксения тщательно скрывает от СМИ свою личную жизнь.

Ранее Бородина пожаловалась на плохое самочувствие из-за метеозависимости.