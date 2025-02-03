«Ты же моя семья?»: тоскующая по сыну Муцениеце с горечью обратилась к дочке

Агата Муцениеце расстроилась из-за вопроса дочки про семью после отъезда сына. Актриса опубликовала диалог с Мией в соцсети.

В новом ролике Агата показала, как проводит выходные с дочкой за приготовлением пиццы. Актриса заявила, что у них был семейный день, чем вызвала недопонимание у наследницы. Услышав фразу мамы, Мия поинтересовалась: «Какой семьи?». Вопрос девочки явно расстроил Агату, у которой пропала улыбка с лица.

«Ну, воскресенье — выходной, его с семьей обычно проводят. Ты же моя семья?» — обратилась она к наследнице.

Напомним, в 2024 году суд решил, что сын Тимофей останется жить с ней после развода с Павлом Прилучным. Однако мальчик переехал к отцу и отказался от общения с мамой и бабушкой. По данным СМИ, Агата не видела сына с лета.

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