Новый этап в отношениях: Агата Муцениеце намекнула на помолвку с возлюбленным Петром Дрангой

Актриса Агата Муцениеце спровоцировала слухи о помолвке с новым возлюбленным Петром Дрангой. Звезда сериала «Закрытая школа» поделилась в личном блоге кадрами со свидания с музыкантом на берегу океана.

В начале января Агата Муцениеце улетела на Мальдивы с Петром Дрангой, роман с которым рассекретила недавно. При этом 12-летнего сына Тимофея и 8-летнюю дочь Мию актриса оставила с новой семьей отца. Артистка не раскрывает подробности отдыха с новым избранником, но накануне опубликовала в соцсети многозначительное фото, намекнув на новый этап в их отношениях.

На снимке, которым поделилась актриса, можно было увидеть пляж на закате и стоящий на берегу океана небольшой стол, сервированный на двоих. Таким образом Агата Муцениеце дала понять, что они с Петром Дрангой ужинали в этом месте. Однако подписчики предположили, что артист привел туда возлюбленную неспроста, поскольку в подобной романтической обстановке обычно признаются в любви и делают предложение руки и сердца. Пара пока не комментировала появившиеся в Сети слухи о своей помолвке.

Напомним, Агата Муцениеце с 2011 по 2020 год состояла в браке с Павлом Прилучным. Даже спустя четыре года после развода актеры продолжают публичные разбирательства. Согласно решению суда, их сын должен жить с актрисой, но, как выяснилось позднее, Тимофей отказался возвращаться к матери. Как утверждала сама артистка, она не виделась с сыном с августа. Примечательно, что мальчик отметил Новый год вместе с семьей отца.

Несмотря на то, что знаменитости пока не удалось возобновить отношения с сыном, она, судя по всему, смогла наладить личную жизнь. В декабре 2024 года Агату Муцениеце заподозрили в романе с Петром Дрангой. Пара не раз выходила вместе в свет, а также проводила вместе семейные праздники. Артисты не раскрывали, что их связывает на самом деле, но недавно звезда «Закрытой школы» подтвердила слухи о романе с музыкантом, опубликовав фото поцелуя с ним.

Ранее мы писали о том, что новый возлюбленный Агаты Муцениеце Петр Дранга вышел на связь после скандала в семье актрисы.