«Как Боженька даст»: Наташа Королева вышла из себя после вопросов о беременности невестки

Недавно невестка певицы Наташи Королевой Мелисса (Анна) Волынкина перенесла операцию на челюсти — девушке потребовалось хирургическое вмешательство из-за неправильно расположенных костей черепа. Поклонники Мелиссы начали переживать, сможет ли она в дальнейшем родить звезде внуков на фоне проблем со здоровьем. Исполнительница хита «Дельфин и русалка» ответила на этот вопрос.

Наташа Королева пришла на показ фильма Льва Лещенко, который он презентовал по случаю своего 83-летия. Певицу сразу же стали расспрашивать о дружбе с народным артистом и про единственного сына Архипа.

Артистка не любит что-либо рассказывать на тему семьи. Поэтому она вспылила, услышав вопрос о том, скоро ли у нее появятся внуки.

«Слушайте, ребят, вы начинаете за здравие, а кончаете за упокой. Кто знает, как Боженька даст!», — приводит слова жены Тарзана mk.ru.

Королеву спросили, как недавняя операция Мелиссы скажется на ее репродуктивном здоровье. Наташа уверила: хирургическое вмешательство не повлияет на продолжение рода. Противопоказаний нет совершенно никаких, заверила артистка.

Напомним, сын Королевой и бывшего стриптизера Сергея Глушко (Тарзана) Архип 21 августа 2024 года женился на уроженке Кемеровской области Мелиссе Валынкиной. После переезда в Москву девушка зарабатывала танцами в ночном клубе, однако почти сразу познакомилась с сыном звездной пары и переехала к нему.

Недавно Мелисса Волынкина сменила фамилию после свадьбы с сыном Королевой.