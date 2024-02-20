«Ты наше солнце»: дочь Пьера Нарцисса трогательно обратилась к умершему отцу

Дочь Пьера Нарцисса запустила в Сеть обращение к покойному отцу в его день рождения. Каролина-Кристель поделилась мыслями в личном блоге.

19 февраля 2024 года Пьеру могло бы исполниться 47 лет. В честь этого события его дочь написала трогательный пост. По словам девочки, отец навсегда остался в ее сердце: она помнит каждое его слово, наставление и шутку.

«Мы вспоминаем каждый момент, прожитый с тобой, каждое мгновение. Ты наше солнце, которое грело нас. И ты делаешь это сейчас, охраняя нас. Мы чувствуем все», — высказалась Каролина-Кристель.

Ранее сообщалось о том, что вдова Пьера Нарцисса передумала рожать от покойного мужа. В прошлом году Валерия Калачева заявила о заморозке яйцеклеток, чтобы родить от Пьера. Подробности смотрите в этой статье.

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