«У нее новая семья»: вдова Пьера Нарцисса передумала рожать от покойного мужа

19 февраля Пьеру Нарциссу могло бы исполниться 47 лет, но певец умер от подагры в июне 2022 года. Вдова исполнителя хита «Шоколадный заяц» Валерия Калачева недавно вышла замуж и начала новую жизнь. В прошлом году Валерия говорила, что заморозила яйцеклетки, чтобы родить ребенка от Нарцисса, но директор артиста опроверг эту информацию.

Вдова артиста наладила семейную жизнь — недавно она вышла замуж. Помимо этого, она активно занялась творчеством.

«После ухода Пьера мы потерялись во времени, перестали считать дни, недели, существовали как-то шатко. Но жизнь продолжается», — цитирует ее mk.ru.

Дочь артиста Каролина занимается спортом во имя папы, выступает на теннисных турнирах, продолжает учиться.

Вместе со своим новым супругом Валерия записала уже шесть песен для их нового альбома. Вдова артиста пообещала, что будет продолжать дело Нарцисса, петь его песни. На одну композицию уже даже сняли клип.

Ходили слухи, что вдова певца планировала родить от него ребенка. Для этого она якобы заморозила свои яйцеклетки.

Директор артиста Сергей Дворцов рассказал, что Валерия не планирует больше рожать от Нарцисса.

«Рожать она уже от Нарцисса не будет. У нее новый избранник и новая семья. Валерия решила продолжить новый виток своей судьбы. Я считаю, это правильно: не нужно постоянно быть в трауре — годовщина уже прошла», — пояснил он.

Ранее вдова певца Пьера Нарцисса показала первые кадры из ЗАГСа, сделанные во время регистрации брака с артистом Евгением Шахраем. Подробности читайте в этой статье.