«Не смогла сдержать слез»: выписка Костенко из роддома пошла не по плану

Модель Анастасия Костенко запустила новость о рыданиях во время выписки из роддома. Многодетная мама поделилась откровением в личном блоге.

В феврале 2024 года Костенко стала мамой в четвертый раз. Роды проходили в одной из столичных клиник. По словам знаменитости, она долго планировала выписку из роддома. Модель хотела устроить семейную фотосессию и насладиться трогательным моментом. Однако мероприятие пошло не по плану, и причиной этого стал гормональный всплеск Анастасии. Костенко призналась, что она не хотела плакать во время выписки. Однако, увидев старших детей, она не смогла сдержать эмоций.

«Как только я увидела, как несколько моих любимых ручек протянули мне цветы, я не смогла сдержать слез», — высказалась знаменитость.

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