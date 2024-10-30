«Ты меня раскусила»: Ксения Бородина ответила на обвинения в пиар-романе

Телеведущая Ксения Бородина ответила на обвинения в пиар-романе с Николаем Сердюковым. Знаменитость опубликовала вопросы подписчиков в личном блоге.

В 2024 году Ксения подтвердила отношения с коллегой по проекту Сердюковым. Не все подписчики порадовались за телеведущую: многие считают, что Николай использует Бородину для карьеры. Также существует мнение, что роман знаменитостей является пиаром.

«Ваши отношения — это же пиар?» — поинтересовались фолловеры.

Ксения опровергла подобные слухи, указав на то, что познакомила Николая с мамой и детьми.

«Конечно, милая, ты меня раскусила. Я же всегда так делаю, славлюсь пиар-романами, знакомлю с мамой и детьми, привожу в общество своих друзей и сплю в одной кровати, целуюсь на камеру», — заявила Бородина.

Ранее Николай Сердюков поставил в неловкое положение Бородину, которая на 5 лет старше. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Сергея Шнурова и Инстасамку заказали на корпоратив за 60 млн рублей.