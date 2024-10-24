Николай Сердюков поставил в неловкое положение Бородину, которая на 5 лет старше

Блогер Николай Сердюков на премии Жара поставил избранницу Ксению Бородину в неловкое положение. Журналисты пытались выяснить, кто из них главный, а Николай отшутился, выставив возлюбленную старой.

Бородина утверждала, что разница в возрасте ни на что не влияет. Николай в ответ подколол спутницу.

«Меня всегда учили прислушиваться к старшим. Поэтому я прислушиваюсь к Ксении», - произнес он. Блогер, которая старше мужчины на 5 лет, рассмеялась, но не отреагировала.

Николай добавил: «У меня первый опыт, что девушка старше меня. На сегодняшний день это никак не чувствуется. Ксения для меня все равно маленькая девочка». Слова Сердюкова приводит «7Дней.ru».

Ранее Бородина рассказала, как познакомила дочек с Николаем. Дети присутствовали на съемках «Последнего героя», где Ксения была ведущей. С началом отношений Бородина прямо рассказала дочкам, что встречается с Сердюковым. По словам ведущей, для сестер «самое важное - счастье мамы».