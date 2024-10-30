Сергея Шнурова и Инстасамку заказали на корпоратив за 60 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, новой солисткой группы «Ленинград» станет Инстасамка (Дарья Зотеева). Сразу после публикации новости дуэт получил первый заказ на корпоратив. Как утверждает Mash, организаторы мероприятия требуют, чтобы артисты представили совместный альбом. За выступление Шнурова и Зотеевой готовы заплатить 60 млн — гонорар делится пополам. Известно, что переговоры до сих пор идут.

Артисты не стали подтверждать новость о первом заказе, но и не опровергли ее.

Ранее пресс-секретарь «Ленинграда» рассказал о переговорах с Инстасамкой. Подробности читайте в этой новости.

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