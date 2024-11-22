«Ты кто такой? Как тебя звать?»: Александр Серов унизил возлюбленного Бузовой в эфире шоу
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Александр Серов поскандалил с Олегом Майами и усомнился в его профессионализме. Об этом стало известно в эфире шоу «Любимые песни».
Серов стал участником программы, в которой соревнуются артисты разных поколений. Выйдя на сцену, он заявил, что не знает ни одного члена жюри, но больше всех досталось предполагаемому возлюбленному Ольги Бузовой. Александр резко обратился к Олегу, уточнив, кто он такой и почему сидит в судейском кресле.
«А ты кто такой, вот, в очках сидишь? Как тебя звать?» — высказался Серов.
К слову, Олег не растерялся и старался сгладить конфликт юмором.
«Я в жюри сегодня. Я стоматолог. Я же совершенно не имею никакого отношения к музыке. Они мне сказали: «Ну, посмотришь на их зубы хотя бы»», — парировал артист.
Несмотря на конфликт с Олегом, Александр назвал себя «сбитым летчиком» и заявил, что уступает дорогу молодежи.
Ранее Олег Майами назвал Ольгу Бузову своей девушкой и вновь публично поцеловал ее. Подробности читайте в этой новости.
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