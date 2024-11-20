«Я влюблена в Олега»: Бузова призналась Майами в чувствах и вновь поцеловала его

Телеведущая Ольга Бузова и певец Олег Майами продолжают подогревать слухи о романе. На одном из последних концертов исполнительницы они впервые при всех поцеловались и решили на этом не останавливаться. Олег публично назвал экс-звезду «Дома-2» своей девушкой, а она в свою очередь призналась, что влюблена.

В личном блоге Бузова опубликовала видео рассказала, что они с Майами стали гостями на радио. Артисты обменивались комплиментами, шутками, а также называли друг друга «парнем» и «девушкой».

А уже во время интервью радиоведущим Ольга рассказала о чувствах к Олегу. Роман она по-прежнему не подтверждает, а лишь интригует поклонников. Впрочем, фанаты считают, что поцелуи звезд говорят за них. Во время беседы с журналистами Бузова и Майами вновь поддались чувствам и поцеловались.

«Когда мы смотрим влюбленными глазами — это по-настоящему, потому что влюбленность присутствует. Я влюблена в Олега как в артиста, в то, что он делает. <…> Нам удается делать вид, что мы друзья?» - цитирует слова Ольги «Блокнот».

Реальны ли эти отношения или лишь пиар — станет понятно через пару недель после релиза совместного трека Ольги и Олега.

Ранее Ольгу Бузову заметили в свадебном салоне.