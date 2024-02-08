«Ты искал идеальную? Вот она я»: Ольга Бузова «подкатила» к своему крашу из «Слова пацана»

Поющая телеведущая Ольга Бузова «подкатила» к звезде сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Вячеславу Копейкину. На пике популярности проекта артистка признавалась, что ей очень нравится герой Турбо, которого и сыграл 25-летний актер.

Копейкин буквально проснулся знаменитым в конце 2023 года после того, как режиссер Жора Крыжовников выпустил многосерийную ленту о казанских группировках. После этого у молодой знаменитости появилось огромное количество фанаток, в число которых вошла и экс-звезда Дома-2. В беседе с журналистами Вячеслав признавался, что ему было приятно услышать от Бузовой комплименты и он тоже считает ее привлекательной.

И вот недавно Копейкин, наконец, смог встретиться со своей поклонницей. Об этом он рассказал в личном Telegram-канале. Они пересеклись на съемках, и Ольга не упустила шанса, чтобы пофлиртовать со своим крашем.

«Ты искал идеальную? Вот она я. Твоя роковая ошибка», - сказала телеведущая Вячеславу.

А артист ей ответил: «Нашел золотую! Бриллиантовую! Искал медь, нашел золото!»

К слову, порталу «Страсти» Вячеслав признавался, какие девушки ему нравятся. Как оказалось, он предпочитает блондинок.

Ранее Вячеслав Копейкин решил отреагировать на сравнения с Никитой Кологривым.