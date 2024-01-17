«Зато Ольга Бузова назвала»: актер Копейкин из «Слова пацана» не стал обижаться на Собчак

Актер Вячеслав Копейкин из сериала «Слово пацана» ответил на вопрос журналистов, не обидело ли его высказывание журналистки Ксении Собчак, которая назвала своим «крашем» Рузиля Минекаева. Комментарий приводит сайт «Страсти».

Копейкин посетил премьеру сериала «Прелесть» в кинотеатре «Художественный».

На мероприятии он заявил журналистам: «Зато Ольга Бузова меня назвала своим крашем. У каждого свое».

Актера прямо спросили: певица в его вкусе или нет. На это Копейкин сказал: «Дело не в возрасте. Главное – душа. Чтобы произошло совпадение».

При этом Копейкин, сыгравший в сериале Турбо, сказал, что в настоящий момент у него нет девушки.

Артиста также просили назвать самых красивых брюнеток и блондинок среди российских знаменитостей. Актер заявил, что «это самое сложное». Ему стали подсказывать, перечисляя известных актрис.

«Ходченкова – наша главная красавица в стране. Юлию Пересильд я уважаю как маму своей коллеги. Марина Александрова, может, не в моем вкусе. Мне больше нравятся светленькие», - сказал Копейкин.