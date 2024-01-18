Сыгравший Турбо в «Слове пацана» Копейкин о сходстве с Кологривым: «Типаж довольно близкий»

Актер Вячеслав Копейкин отреагировал на слова о том, что он внешне сильно похож на своего коллегу Никиту Кологривого. По словам звезды «Слова пацана», он осознает, что у них один типаж, но считает, что они все-таки разные.

Минувшим вечером в Москве прошла премьера нового сериала PREMIER «Прелесть», которую посетили многие звезды отечественного кинематографа. Не пропустил светское мероприятие и недавно ставший популярным Вячеслав Копейкин. Слава к нему пришла после роли Турбо в нашумевшем сериале о казанских группировках «Слово пацана. Кровь на асфальте». В беседе с порталом «Страсти» актер ответил на вопрос, волнующий многих его фанаток, - как он относится к сравнению с Никитой Кологривым. Оказалось, что Вячеслава это никак не задевает.

«Я не могу сам нас сравнивать. Но мы действительно похожи. Типаж, возможно, довольно близкий. Но все равно мы сильно разные, как мне кажется», - поделился своим мнением Копейкин.

Что же касается в принципе привлекательности, то, как признался артист, теоретически он знает, что красив. Но не всегда это ощущает.

«Иногда, как и у всех людей, могут быть загоны. Все равно вижу штучки, которые мне не нравятся. Но я понимаю, что не лишен какой-то приятной внешности», - сообщил Вячеслав.

Ранее Вячеслав Копейкин рассказал, каких девушек он предпочитает.