«Твоя девушка тупая»: Руслан Белый* высказал все, что думает о Славе Комиссаренко

Руслан Белый*(признан иноагентом на территории РФ) назвал Славу Комиссаренко одним из лучших юмористов современности. Своим мнением о коллеге комик поделился в свежем интервью с Ириной Шихман** (признана иноагентом на территории РФ).

«У него бешеный взлет популярности, он как Майкл Джексон в плане комедии. Куда ни приедет – везде прорастет. Ставит себе тур и в онлайне увеличивает число концертов в этом туре», – утверждает Руслан Белый*.

Экс-резидент Comedy Club отмечает, что рад за Комиссаренко и считает его отличным примером того, как найти общение со зрителем через интернет. При этом Руслан старается не сравнивать себя с коллегой, поскольку у них абсолютно разные стили подачи материала.

«У меня нет иллюзий. Слава другой комик относительно меня. Я более токсичный, тяжелый, грузный», – пояснил Белый*.

Комик подчеркнул, что зрители Комиссаренко приходят на концерты, чтобы отвлечься от проблем. Они, скорее, говорят: «Давай посмеемся, расскажи, какая твоя девушка тупая».

Однако, несмотря на творческие успехи, в личной жизни Славы Комиссаренко все не так хорошо, как хотелось бы. Недавно стало известно, что комик наконец-то женился. Только вот через неделю после свадьбы он узнал, что его новоиспеченная супруга когда-то работала вебкам-моделью. Комиссаренко не смог простить ложь возлюбленной и принял решение о разводе.

Ранее мы писали, что у певицы Славы открылось кровотечение из-за нервного срыва после скандала со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым. Артистке пришлось обратиться за помощью к гинекологу.

*признан иноагентом на территории РФ **признана иноагентом на территории РФ