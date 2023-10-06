Слава рассказала о новом осложнении после операции у Хайдарова

Певица Слава рассказала, что скандал из-за некачественной работы пластического хирурга Тимура Хайдарова обернулся для нее новыми проблемами со здоровьем. Она призналась, что пережила нервный срыв, на фоне которого у нее открылось кровотечение.

По мнению певицы, это стало следствием перегруза и допущенных во время пластической операции ошибок. При этом она обратилась к гинекологу только когда почувствовала значительное ухудшение самочувствия.

«Я настолько сильная, что мне долгое время было пофиг на это кровотечение», — приводит слова Славы Пятый канал.

Врачи рекомендовали артистке согласиться на госпитализацию, так как требуется срочная операция. Откладывать хирургическое вмешательство нельзя, так как Слава рискует оказаться в реанимации.

В настоящее время певица продолжает выступать на сцене, но понимает, что откладывать лечение нельзя, так как могут начаться осложнения. Она также поспешила успокоить своих поклонников, заявив, что вмешательство будет «нестрашным».

Ранее мы писали, что певица Слава не сдержалась после очередных обвинений в алкоголизме со стороны хирурга Тимура Хайдарова и артиста Филипп Киркорова. Используя мат, она пригрозила коллеге, что, если он не перестанет нелестно о ней отзываться, она раскроет все его тайны.