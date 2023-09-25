Стендап-комик через неделю после свадьбы узнал, что жена снималась в порно и выезжала к клиентам

Белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко спустя неделю после свадьбы узнал о темном прошлом жены. Как выяснили поклонники, девушка снималась в порнороликах и выезжала к клиентам. Юморист признался, что ничего не знал об этом.

Подробности сообщает StarHit.

Комиссаренко заявил, что ему «унизительно говорить» об этой ситуации. Однако молчать будет еще хуже, решил 38-летний стендапер.

Он признался, что не знал ничего о прошлом супруги, а когда спросил, то она соврала. Комиссаренко считает, что стоило открыто сказать об этом, какое бы прошлое не было у человека.

«Сказать о таком непросто, страшно и вообще, как будто невозможно, но еще страшнее, когда твой муж узнает об этом из Интернета посреди вашего медового месяца», - поделился переживаниями Комиссаренко и добавил, что ему «грустно» от случившегося.

После того, как супруг узнал правду, из соцсетей девушки пропали фото с мужем.

Поклонники нашли страницу девушки на сайте знакомств. Она писала, что хочет доставить мужчинам удовольствие своими видео.

Ранее актера Александра Петрова поймали на обмане. Поклонники усомнились, что он мог отвести в ЗАГС девушку, с которой познакомился на улице, спустя несколько встреч.