«Творческая мама»: Максим Матвеев почтил память Валентины Ермаковой в честь ее дня рождения

Максим Матвеев трогательно обратился к народной артистке СССР Валентине Ермаковой, которая открыла для него актерскую деятельность.

В этом году артистке могло бы исполниться 100 лет. В честь дня рождения Ермаковой Матвеев опубликовал в социальных сетях видео, на котором запечатлены старые фотографии артистки.

Максим публично почтил память и заявил, что именно благодаря Валентине Александровне, взявшей его сразу на второй театральный курс МХАТа, он стал артистом. Матвеев проучился к Ермаковой три года, с 1999-го по 2002-ой. Кроме того, муж Елизаветы Боярский подчеркнул, что никогда не посещал театры до встречи со своим наставником.

«Благодаря вам это стало важной частью моей жизни, благодаря вашей исключительной интуиции... Способности разглядеть то, что не могли бы другие и даже я сам! Сложно описать мою благодарность вам... Быть вашим учеником — это честь и великое счастье, помнить ваши наставления и уроки — это мощная опора и поддержка! Спасибо, Валентина Александровна!», — сообщил Матвеев в личном блоге.

Также Максим сообщил, что Ермакова всегда являлась для него не только «первым мастером», но и «творческой мамой», ведь именно она смогла разглядеть в нем актерские способности.

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