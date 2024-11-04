«Она меня ревновала»: Боярский рассказал, как его мать отказывалась принимать невестку

Народный артист РСФСР Михаил Боярский рассказал, как его мать Екатерина Мелентьева поначалу не принимала невестку Ларису Луппиан. Об этом он заявил в разговоре с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека».

Как признался актер, родительница настолько негативно относилась к Луппиан, что он был вынужден жениться практически без ее согласия. Боярский уточнил, что это было крайне непросто, поскольку он долгое время был привязан к матери. Причем артист был привязан настолько, что первое время после женитьбы приносил зарплату не жене, а родительнице.

«Она меня ревновала к Ларисе, потому что я был маменькин сыночек», — поделился Корчевников.

После того как Боярский женился, его матери все же пришлось принять выбор сына. Она стала по-другому смотреть на невестку и даже смогла разглядеть в ней некоторые положительные качества.

«Самый большой комплимент, который она Ларисе сказала: „Она фанатичная мать“», — вспомнил актер.

Ранее мы писали, что внучка Михаила Боярского представила песню в стиле Бритни Спирс.