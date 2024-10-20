«Прекрасный, любимый, чудесный»: бывшая жена Максима Матвеева рассказала об их отношениях после развода

Бывшая жена Максима Матвеева, актриса Яна Сексте, рассказала об отношениях с артистом. В интервью для YouTube-проекта «СКАЖИНЕМОЛЧИ» телеканала Беларусь 1 знаменитость назвала экс-супруга «прекрасным любимым первым мужем» и призналась, что хорошо общается и с ним, и с Елизаветой Боярской.

Яна Сексте и Максим Матвеев поженились в 2008 году, но прожили в браке всего год. Актеры не скрывали, что им тяжело дался разрыв. Более того, еще будучи женатым, звезда сериала «Триггер» влюбился в Елизавету Боярскую, с которой они снимались в одном фильме. Спустя время артистка смогла простить экс-супругу все обиды.

«У меня был прекрасный любимый первый муж Максим Матвеев, просто чудесный», — заявила Яна Сексте.

После расставания с Максимом Матвеевым звезда сериала «Оттепель» вышла замуж за композитора Дмитрия Марина в 2013 году. У пары есть 10-летняя дочь Анна. Яна Сексте счастлива в браке и уверена, что он дался ей в награду за предыдущий опыт.

«Мне кажется, что Бог дал мне Митю потому, что мы с Максимом нашли в себе силы простить друг друга. Я даже думаю, это один из величайших даров, который мне дал Бог в жизни — умение прощать. Оно у меня точно есть», — поделилась бывшая жена Максима Матвеева.

Актриса считает, что все случилось так, как должно было быть. По словам Яны Сексте, она поддерживает теплые отношения и с Максимом Матвеевым, и с его нынешней супругой.

«И в результате на две семьи трое прекрасных, чудесных детей. Все, что ни делается, все к лучшему. У нас замечательные отношения и с Максимом, и с Лизой», — рассказала артистка.

Ранее сообщалось о том, что Михаил Боярский вспомнил, как Максим Матвеев просил руки его дочери.