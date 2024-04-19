Концертный директор Оркина заявила, что Круг увеличила гонорар из-за успеха сына

По данным СМИ, Ирина Круг увеличила свой гонорар почти в три раза. Теперь за частный концерт певица просит 4 миллиона рублей. Примечательно, что сын Александр, являющийся участником «Новой Фабрики звезд» также поднял расценки. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» концертный директор Ольга Оркина объяснила, с чем связаны изменения в гонораре семейства.

По мнению Ольги, Ирина пользуется успехом сына и мужа, известного шансонье. Она активно обсуждает новые выпуски «Фабрики» и при любой возможности упоминает Михаила.

«Ирина повысила гонорар за счет сына. Песня Александра про отца стала катализатором их успеха. Сложно говорить о таланте кого-то, но мы видим активное и очень навязчивое вставление имени Михиала Круга. Ирина стала больше говорить о покойном муже, как и сын, который в каждом выпуске о нем вспоминает. Что точно могу сказать, если Александр Круг хочет быть копией отца, то он идет в нужном направлении. «Фабрика» выращивает новых и уникальных звезд», — высказалась Ольга.

Оркина считает, что поклонники семьи будут заказывать их выступления, несмотря на новые расценки. По ее мнению, фанаты Михаила «молятся» на Ирину и Александра, которые продолжают его творчество.