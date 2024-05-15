«Твой путь был не из легких»: Мария Погребняк обратилась к Ольге Бузовой

Блогер Мария Погребняк поздравила близкую подругу, ведущую и певицу Ольгу Бузову с 20-летием деятельности на телевидении. Соответствующий пост она разместила в своем микроблоге.

По словам Погребняк, за последние годы Бузова превратилась в настоящего кумира миллионов, чьей харизмой и стремлением вдохновляются окружающие.

«Я помню, какой дерзкой и амбициозной ты была в начале своего пути. И как неустанно ты шла к своей мечте. Сегодня ты звезда первой величины, востребованная актриса, певица и общественный деятель. Твой путь был не из легких. Но ты никогда не сдавалась. Ты всегда оставалась собой, несмотря ни на какие трудности. И это то, что всегда восхищало меня в тебе», - написала блогер.

Знаменитость также отметила, что певица своим примером показывает, что нет ничего невозможного.

«Спасибо тебе за то, что ты есть», - заключила Погребняк.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова в вечернем платье устроила танцы на столе во время светского ужина.

Также шоумен Гарик Харламов признался, что высмеивал отношения Тимура Батрутдинова и Ольги Бузовой.