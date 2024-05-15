Ольга Бузова в вечернем платье устроила танцы на столе во время светского ужина
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Поющая телеведущая Ольга Бузова станцевала на столе во время светского ужина. 38-летняя артистка решила воспользоваться моментом и продемонстрировать присутствующим свою стройную фигуру.
Для мероприятия Ольга выбрала черное облегающее платье с открытыми плечами и дополнила образ вечерним макияжем и укладкой.
Вечеринка была организована известной сетью парфюмерных магазинов. В ходе мероприятия был представлен новый амбассадор бренда — Дима Билан.
Ольга взяла микрофон, чтобы поздравить коллегу по сцене. Артистка рассказала о знакомстве с Биланом и призналась, что он стал первым человеком, у которого она взяла автограф. Также Бузова язвительно отозвалась о бывших коллегах по реалити-шоу «Дом-2».
«Помните, была такая Ксения Собчак? И эта, вторая», - без тени смущения произнесла Бузова.
После обращения к Билану Ольга неожиданно залезла на стул, поставила ногу на стол и начала танцевать. Видео опубликовал Telegram-канал «Звездач».
На светском ужине также присутствовали Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Ксения Собчак, Люся Чеботина, Валерия и другие популярные деятели шоу-бизнеса.
Ранее Ольга Бузова устроила шоу на премии Жара Music Awards. После получения награды она упала на сцену и начала демонстрировать, как качает в спортзале пресс.