Ольга Бузова в вечернем платье устроила танцы на столе во время светского ужина

Поющая телеведущая Ольга Бузова станцевала на столе во время светского ужина. 38-летняя артистка решила воспользоваться моментом и продемонстрировать присутствующим свою стройную фигуру.

Для мероприятия Ольга выбрала черное облегающее платье с открытыми плечами и дополнила образ вечерним макияжем и укладкой.

Вечеринка была организована известной сетью парфюмерных магазинов. В ходе мероприятия был представлен новый амбассадор бренда — Дима Билан.

Ольга взяла микрофон, чтобы поздравить коллегу по сцене. Артистка рассказала о знакомстве с Биланом и призналась, что он стал первым человеком, у которого она взяла автограф. Также Бузова язвительно отозвалась о бывших коллегах по реалити-шоу «Дом-2».

«Помните, была такая Ксения Собчак? И эта, вторая», - без тени смущения произнесла Бузова.

После обращения к Билану Ольга неожиданно залезла на стул, поставила ногу на стол и начала танцевать. Видео опубликовал Telegram-канал «Звездач».

На светском ужине также присутствовали Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Ксения Собчак, Люся Чеботина, Валерия и другие популярные деятели шоу-бизнеса.

Ранее Ольга Бузова устроила шоу на премии Жара Music Awards. После получения награды она упала на сцену и начала демонстрировать, как качает в спортзале пресс.