«Стебали его всем коллективом»: Харламов рассказал правду об отношениях Батрутдинова с Бузовой

Гарик Харламов рассказал, что высмеивал отношения Батрутдинова и Бузовой. Об этом он рассказал в YouTube-шоу «Вопрос ребром».

В студию к Басте пришел комик Гарик Харламов. Он близко дружит с Тимуром Батрутдиновым, долгое время они вместе работали в Comedy Club. По словам юмориста, когда он узнал об отношениях своего коллеги с певицей Ольгой Бузовой, начал расспрашивать Батрутдинова подробнее.

«Сколько бы раз я не спрашивал его лично, не услышал ни разу ни одного внятного ответа. Что-то у них было… Что-то было», — рассказал он.

Харламов вспомнил, что отношения знаменитостей многие воспринимали с юмором.

«Мы еще стебали его всем коллективом очень долго на эту тему. Но, по-моему, это все закончилось очень быстро. Сейчас она с Галустяном ведет передачу в Китае. А Батруха… Что он делает я вообще не знаю», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что Гарик Харламов резко отреагировал на информацию о его свадьбе с Катериной Ковальчук.