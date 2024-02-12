Тверской суд Москвы оставил без движения иск к Собчак о защите авторских прав

Тверской суд Москвы оставил без движения иск к Ксении Собчак о защите авторских прав. Об этом сообщает mk.ru.

Писатель Михаил Кузнецов подал иск о защите авторских прав. Дело в том, что в одном ролике Ксения высмеяла его книгу о счастье. Узнав об этом, писатель потребовал 50 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Михаил отметил, что видео Собчак могло создать искаженное представление о нем. Однако Тверской суд Москвы не стал принимать иск к производству.

Ранее журналистка Алена Жигалова раскритиковала методы работы 42-летней Ксении Собчак. Алена считает, что у Собчак «нет ничего человеческого». В качестве примера она привела интервью коллеги с Диной Саевой. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что дизайнер назвал стоимость пиджака Ксении Собчак, из-за которого она стала похожа на Стаса Барецкого.