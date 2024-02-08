Дизайнер назвал стоимость пиджака Ксении Собчак, из-за которого ее сравнили с Барецким

Надо отметить, что этот бренд отличается консерватизмом. Большинство модных домов стремится к diversity и выпускает на подиум моделей разных размеров, но YSL демонстрирует невероятные наряды исключительно на стройных и высоких девушках. Соответственно, на реальных женщинах, даже на таких подтянутых, как Ксения, наряды смотрятся не очень комплиментарно.

По мнению эксперта, за последние несколько лет у Ксении сложился устоявшийся стиль, который ей к лицу.