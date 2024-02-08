Дизайнер назвал стоимость пиджака Ксении Собчак, из-за которого ее сравнили с Барецким
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Стиль Ксении Собчак был вновь подвергнут критике. На этот раз подписчики высмеяли oversize пиджак журналистки от YSL. По мнению публики, в данной вещи Ксения стала похожа на Стаса Барецкого. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» дизайнер Наз Маер рассказал, какую сумму Собчак потратила на необычный образ.
«Зрителей и подписчиков Ксении позабавили гипертрофированные объемы в области плеч, которыми отличается пиджак. Неудивительно, что Ксения поторопилась приобрести себе этот предмет роскоши, не взирая на цену в несколько десятков тысяч евро. Сама по себе вещь великолепная. Однако, как это часто бывает, сложный дизайн вызывает восторг на подиуме, а в реальной жизни – приступы смеха, как у Ксении в комментариях. Я согласен, что Ксения поторопилась с покупкой: на ней пиджак смотрится бесформенным квадратом, который разъехался в стороны в области талии, визуально укоротил и расширил Ксению. Со спины, наверняка, Ксения смотрится как матрас на ножках», — высказался дизайнер.
Наз Маер
Дизайнер
Надо отметить, что этот бренд отличается консерватизмом. Большинство модных домов стремится к diversity и выпускает на подиум моделей разных размеров, но YSL демонстрирует невероятные наряды исключительно на стройных и высоких девушках. Соответственно, на реальных женщинах, даже на таких подтянутых, как Ксения, наряды смотрятся не очень комплиментарно.
По мнению эксперта, за последние несколько лет у Ксении сложился устоявшийся стиль, который ей к лицу.
«Те редкие провалы, которые происходят, случаются по той же причине – погоня за хайпом. На показах последних коллекций вещи смотрятся так соблазнительно, что Ксения не может устоять и пополняет ими свой гардероб, не до конца предполагая, как они будут на ней смотреться. Нередко это касается не только одежды, но и макияжа. Взять хотя бы ее недавний выход на «голой» вечеринке. Этот готический макияж в ярком освещении смотрелся довольно комично и никак не подчеркивал достоинств Ксении, хотя на показах такой «раскрас» может быть уместным», — считает дизайнер.
Наз Маер
Дизайнер
Однако все это – нормальный процесс проб и ошибок, который Собчак проходит с достоинством. Чувство юмора и способность первой посмеяться над собой служат для нее великолепным щитом от всяческих нападок. Следом за комментаторами она сама посмеялась над пиджаком в стиле Стаса Барецкого, и этой уверенности в себе стоит поучиться каждому.