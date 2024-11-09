«Труп летит»: Виктория Боня испугалась за жизнь во время восхождения на гору

Виктория Боня призналась, что испытала сильный стресс во время восхождения на гору, так как испугалась за свою жизнь.

После экспедиции на гору Манаслу телеведущая решила, что останавливаться нельзя, так как теперь не представляет жизни без экстремальных условий. По этой причине Боня решилась на очередное покорение вершины, на которую она с командой забирается без ротации и акклиматизации. Однако не все проходит так гладко, как кажется на первый взгляд.

Боня поделилась в личном блоге видео, на котором удалось запечатлеть стрессовую ситуацию. Во время восхождения Виктории на секунду показалось, что человек, который был перед ней, сорвался с горы и полетел вниз. Но позже она поняла, что это был всего лишь камень. В этот момент девушка испугалась за свою жизнь.

«Сейчас чуть сердце не выпало. Я думала, что человек сорвался, полетел... Слава Богу, все живы... Конечно, неприятно. Жуткий момент. Вниз летел камень размером со стол. Аж искры летели, я думала, труп летит. Пульс 240», — испуганно сообщила Боня.

Ранее мы писали о том, что Виктория Боня предсказала победителя выборов в США.

Также сообщалось, что Виктория Боня рассказала о проблемах со здоровьем, возникших после горной экспедиции.