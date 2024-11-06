«Я была на ужине с Трампом»: Виктория Боня предсказала победителя выборов в США

Телеведущая и блогер Виктория Боня предсказала победу Дональда Трампа на выборах президента США. Звезда заявила в соцсетях, что ей приснился сон, в котором она ужинает с мужчиной.

Весь мир обсуждает выборы президента США. Как сообщает Fox News, Трамп предварительно побеждает в гонке. Светская львица и активная блогерша Виктория Боня не могла остаться в стороне и поделилась своим мнением.

Женщина сообщила в личном микроблоге, что знает имя победителя, так как видела его во сне.

«Трамп! Ты нам нужен. Мне уже приснился сон, что я была на ужине с Трампом. Значит все будет», – написала Боня в соцсетях.

Другие звезды тоже высказались на тему выборов. Так, Тина Канделаки по этому случаю ввела новый термин — «Трампизм»: «для тех, кто готов сохранить ценности во имя целей».

«Будьте Трампом по жизни и вы всегда победите и переиграете всех врагов», – написала она у себя в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что тайский «Нострадамус» предсказал результат голосования в США. Детеныш карликового бегемота сделал свой выбор между бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и Камалой Харрис.