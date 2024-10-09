«Тромб был во всю ногу»: Леонид Агутин рассказал, как врачи спасли ему жизнь

56-летний певец Леонид Агутин рассказал, что перенес операцию на ноге из-за тромба. Артист поделился откровением в эфире шоу «По душам».

Агутин вспомнил, как потянул ногу при выходе из самолета. Боль была настолько сильной, что он не мог ходить, поэтому обратился за помощью к врачам. Сделав УЗИ, медики обнаружили у него тромб, который почти оторвался. После результатов обследования Леонида «увезли на операцию».

«Я потянул ногу, вышел из самолета и не могу идти. На третий день попросил сделать новокаиновую блокаду. Врачи сделали УЗИ, после чего сразу увезли меня на операцию. Тромб был во всю ногу, вся вена была закупорена», — высказался артист.

Певец считает, что на образование тромба повлияла вакцинация от ковида.

Ранее сообщалось, что у 84-летней мамы Леонида Агутина ухудшилось состояние из-за панкреатита. Подробности читайте в этой новости.

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