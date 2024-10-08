64-летний актер Андрей Ильин получил травму ноги перед участием в спектакле. Об этом сообщает mk.ru.

7 октября актер Андрей Ильин пришел на работу в Театр им. Вахтангова и попросил персонал вызвать ему скорую помощь. Выяснилось, что звезда сериала «Каменская» неудачно упал по дороге в театр.

Прибывшие на место медики поставили диагноз растяжение и повреждение связок голеностопного сустава. Они предложили артисту госпитализацию, однако ехать в больницу Ильин отказался. Дело в том, что в день происшествия у актера было запланировано выступление в вечернем спектакле «Крик Лангусты» — он играл главную роль секретаря актрисы Сары Бернар.

Сейчас актер чувствует себя хорошо. Медики рекомендовали ему наблюдаться у врача в поликлинике.

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