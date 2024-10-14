«Триумфально закончил борьбу»: Отар Кушанашвили объявил о победе над раком

Журналист Отар Кушанашвили заявил, что «триумфально закончил борьбу с раком». Отар объявил о выписке из больницы в Telegram-канале.

Отар Кушанашвили покидает лечебное заведение. Теперь он будет проходить профилактические процедуры, чтобы опухоль не вернулась. По словам Отара, несмотря на победу над болезнью, он не намерен устраивать торжества.

«Никаких специальных торжеств в узком кругу проводить не намерены по поводу того, что я триумфально закончил борьбу с раком. Я же говорил вам, раку меня не забрать», — высказался Отар.

Во время лечения журналист сблизился с Валерием Меладзе. Певец периодически звонил Отару, интересуясь про его здоровье.

«Валера Меладзе, с которым мы очень сблизились во время моей беды, спрашивает: «Как ты сможешь привести себя в порядок до 1 ноября и снять программу «Каково?»». А вот в этом и есть высший смысл, чтобы я горел желанием доказать себе, что я по-прежнему номер один», — высказался журналист.

Ранее жена Отара Кушанашвили сообщила о его состоянии после десятичасовой операции. Подробности читайте в этой новости.

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