«Ситуация хорошая»: жена Отара Кушанашвили сообщила о его состоянии после десятичасовой операции

Жена Отара Кушанашвили сообщила о его состоянии после десятичасовой операции.

Ольга Фролова заявила, что ее супруг чувствует себя уже намного лучше и что он быстро пришел в себя после хирургического вмешательства по удалению злокачественной опухоли. По ее словам, у Отара уже получилось самостоятельно встать с кровати. Кроме того, он продолжает снимать и публиковать видео в своем блоге. Кушанашвили настолько серьезно к этому относится, что даже тратит силы на указания и наставления оператору.

Супруга журналиста публично поблагодарила всех врачей, которые приложили руку к лечению Отара. Ведь именно благодаря хорошим специалистам ее муж сейчас идет на поправку.

«Ситуация хорошая. У меня такие положительные эмоции, потому что сегодня Отар встал с кровати, он уже самостоятельно ходит. Я бы даже сказала, бегает! Операция прошла планово. Все, что нужно было сделать, врачи сделали. Всему медперсоналу нижайший поклон. Огромнейшая благодарность всем оперирующим врачам», — заявила Ольга в беседе с изданием aif.ru.

Также Ольга подчеркнула, что у Отара не было никаких сомнений насчет операции. Он был уверен, что все пройдет отлично и что он сможет одержать победу на недугом. По словам Фроловой, Кушанашвили никогда не падал духом и стремился к излечению.

Напомним, что этим летом журналисту диагностировали четвертую стадию рака сигмовидной кишки и метастазы в печени. Все это время он проходил необходимое лечение в реанимации и даже дважды смог пережить клиническую смерть.

Ранее мы писали о том, что Катя Лель отказывается от иска к Отару Кушанашвили и теперь ждет суда.