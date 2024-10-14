Перестала скрывать жениха: объявившая о свадьбе Анна Семенович поделилась редким кадром с возлюбленным

44-летняя певица Анна Семенович, недавно объявившая о своей скорой свадьбе, улетела на Бали вместе с возлюбленным. В личном блоге экс-солистка группы «Блестящие» поделилась редким кадром с бизнесменом Денисом Шреером с отдыха.

На опубликованном снимке артистка предстала на шезлонге, а ее избранник плавал в бассейне.

«Найди на фото любимого», — подписала фото Анна Семенович.

Летом этого года экс-солистка «Блестящих» раскрыла, что состоит в отношениях с бизнесменом Денисом Шреером. По информации источников, мужчина на семь лет младше певицы. Известно, что на данный момент возлюбленный Анны Семенович находится в официальном браке, а его жена вместе с сыном живут в Германии. Сейчас мужчина занимается бракоразводным процессом, а затем, по словам артистки, переедет в Россию ради нее, и они смогут пожениться.

Анна Семенович уже рассказывала о свадьбе своей мечты. Певица призналась, что хотела бы, чтобы торжество прошло в узком кругу — гостей будет не больше 20 человек. Кроме того, в идеале знаменитость планирует сразу после росписи улететь с избранником в свадебное путешествие.

Ранее сообщалось о том, что Анна Семенович раскрыла, когда выйдет замуж.