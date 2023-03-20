Три года судов за наследство Баталова: Цивин и Дрожжина подали новые иски против семьи актера

Уже три года никак не может быть поставлена точка в деле о наследстве Алексея Баталова. Юрист семьи актера сообщил, что уже все устали от этих разбирательств. Однако им все равно приходится продолжать, так как обвиняемые в мошенничестве юрист Михаил Цивин и артистка Наталия Дрожжина подали три новых иска против вдовы и дочери покойного.

Подсудимые своей вины по-прежнему не признают и продолжают делать все, чтобы оставаться на свободе. Цивин делился, что они борются за справедливость, потому что помогали вдове от чистого сердца. Но у следствия совсем другая версия событий. Напомним, что супругов обвиняют в том, что они обманным путем завладели 16-ю миллионами, хранящимися на счетах дочери и жены Баталова, а также квартирами. Недвижимость в итоге вернуть удалось, а вот деньги нет. Хотя они необходимы семье для лечения наследницы актера, страдающей от тяжелой формы ДЦП.

«Собирали деньги, чтобы Машка могла дальше заниматься. У нас они их забрали», — прокомментировала Гитана Леонтенко Пятому каналу.

Отметим, что Михаила Цивина и Наталию Дрожжину не раз замечали возле пожилых артистов. Так, они пытались втереться в доверие и Наталье Фатеевой, которую недавно обокрала собственная домработница.

Риелтор Алина Правоторина провела свое расследование и выяснила, что у подсудимых квартирный бизнес процветает уже довольно давно. Даже без имущества Баталовых их состояние достигает миллиарда рублей. А теперь они захотели получить от вдовы и дочери актера еще шесть миллионов. По их заявлениям, эти деньги были потрачены на семью Баталова. Цивин и Дрожжина даже предоставили суду чеки из магазинов. По мнению адвокатов, этими исками подсудимые стремятся «потянуть время». Однако вряд ли это как-то поможет им.

К слову, эта версия подтверждается тем, что из-за супругов заседания постоянно переносятся. То у Дрожжиной плохое самочувствие, то что-то происходит с их защитниками. В последний раз артистка присутствовала в суде 20 января. Вдова и дочь Баталова же надеются, что, несмотря ни на что, мошенники все-таки будут наказаны, и эти разбирательства, наконец, прекратятся.

Ранее стало известно о большой задолженности певицы Манижи, выступающей сейчас за границей.